Президент России Владимир Путин встретился в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Переговоры прошли без прессы в формате «один на один». После этого оба лидера приняли участие в церемонии запуска газопровода «Турецкий поток».

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Путин намерен обсудить ситуацию в Сирии и Ливии, а также развитие экономических отношений между двумя странами. Эрдоган заявлял, что в ходе встречи собирается поговорить о ситуации в Идлибе и выполнении российско-турецких договорённостей по Сирии. В пресс-службе турецкого президента, также заявляли, что лидеры двух стран затронут конфликт между США и Ираном после убийства генерала Касема Сулеймани.