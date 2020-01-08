Экс-глава альянса Renault -Nissan— Mitsubishi Карлос Гон, сбежавший из Токио, отказался раскрывать подробности побега

Экс-глава альянса Renault -Nissan — Mitsubishi Карлос Гон, сбежавший из Токио, где он находился под домашним арестом, отказался раскрывать подробности побега. Выступая на пресс-конференции в

Бейруте, он обрушился с критикой в адрес японских властей за жестокое обращение и нарушение прав человека. Он рассказал, в частности, что его допрашивали по 8 часов в день без адвокатов. Кроме того, по его словам, прокуратура Токио угрожала преследованием его семьи, если он не подпишет признание.