Авиакомпания Украины опубликовала официальный список 167 пассажиров и 9 членов экипажа разбившегося в Тегеране Боинга

Среди погибших — 11 граждан Украины, в том числе трое пилотов, шестеро бортпроводников и два пассажира.

Также в списке трое граждан Великобритании, трое граждан Германии, четыре гражданина Афганистана, десять подданных Швеции, 63 гражданина Канады и 82 гражданина Ирана.

Жертвами авиакатастрофы стали около двух десятков детей и подростков, самый младший из которых 2018 года рождения. Старейший из погибших пассажиров 1945 года рождения.