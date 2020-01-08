США ответят на ракетные удары Ирана, и этот ответ будет серьезным, — военный обозреватель «Новой газеты» Фельгенгауэр

США ответят на ракетные удары Ирана, и этот ответ будет серьезным, — считает военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр. Можно не сомневаться в ответе США на ракетные удары Ирана по американским военным базам в Ираке. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» независимый военный обозреватель и аналитик Павел Фельгенгауэр. «Американский ответ будет можно не сомневаться. Мы еще не знаем, точно какой, но будет обязательно. И то, что удары (Ирана) были под вечер по американскому времени, и Трамп сказал, что обратится к нации утром, это скорее всего, техническая пауза. Потому что, чтобы тяжелые бомбардировщики невидимки долетели до цели в Иране, необходимо именно это время — часов 15 из Америки с дозаправкой. И когда Трамп будет говорить, в этот момент они уже смогут начать операцию бомбардировки», — сказал эксперт. Ранее сообщалось, что в ночь на среду Иран нанес в Ираке ракетный удар по меньшей мере по двум используемым Соединенными Штатами военным базам.
2020-01-08T16:06:00+03:00
2020-01-08T16:24:32+03:00
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Эксклюзив Эха 16:06, 08 января 2020
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