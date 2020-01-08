В эти минуты в Стамбуле проходит церемония открытия газопровода «Турецкий поток», в которой участвуют президенты России и Турции. Запуск проекта показывает масштаб успешного сотрудничества между двумя странами, — сказал Владимир Путин.

Путин назвал «Турецкий поток» уникальной газотранспортной системой. По данным Минэнерго, благодаря «Турецкому потоку» Турция будет ежегодно получать более 15-ти миллиардов кубометров газа.