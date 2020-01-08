После ракетных ударов Ирана по военным объектам США в Ираке Саудовская Аравия и Бразилия приостановили проход своих нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

Страны ОПЕК не ожидают перебоев с поставками нефти на мировой рынок, — заявил министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи.

Из-за нового обострения на Ближнем Востоке нефть продолжает дорожать. Баррель Brent стоит около 70-ти долларов.