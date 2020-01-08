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16:01, 08 января 2020

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» опубликовала список 167-ми пассажиров разбившегося «Боинга»

Ранее были названы имена 9-ти членов экипажа. среди погибших 11 граждан Украины, 82 иранца, а также граждане Канады, Швеции, Германии, Великобритании и Афганистана. Власти Ирана не намерены передавать американскому производителю бортовые самописцы разбившегося украинского «Боинга». Он потерпел крушение утром при вылете из аэропорта Тегерана. Иран пока что только выбирает, кому будут переданы черные ящики направлявшегося в Киев лайнера для расшифровки. Об этом информационному агентству Mehr рассказал глава Организации гражданской авиации Исламской республики Али Абедзаде. Причину, по которой самописцы не будут переданы в США и, в частности, компании Boeing, он не назвал. Также Абедзаде воздержался от предположений, почему произошло крушение украинского самолета. Ранее стало известно о том, что спасатели обнаружили оба черных ящика лайнера Boeing 737. Власти Ирана объявили о начале расследования трагедии. При этом спустя пару часов после случившегося они в числе предварительных причин называли «техническую неисправность» и «возгорание двигателя». В то же время в «Международных авиалиниях Украины» сказали, что разбившийся Boeing был исправен. В результате крушения погибли 167 человек, большинство из них – граждане Ирана и Канады. «Боинг», летевший рейсом из Тегерана в Киев, разбился на фоне иранских авиаударов по военным базам США в Ираке. В связи с этим в ряде изданий появилось предположение, что самолет могли случайно сбить иранские ПВО.



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