«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты в связи с рекомендацией Росавиации не совершать полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. С аналогичным заявлением выступила и 2дочка" «Аэрофлота», «Победа».

Сегодня в Тегеране разбился украинский самолет, на борту которого было около 180-ти человек. Все они погибли. За несколько часов до этого Иран нанес удары по американским базам в Ираке.