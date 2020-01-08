Саудовская Аравия и Бразилия приостановили транзит нефтяных танкеров через Ормузский пролив после ракетных ударов Ирана по военным объектам США в Ираке, — сообщает «Уолл-стрит Джорнел». Через Ормузский пролив ежедневно проходит около 20% всех мировых поставок нефти.