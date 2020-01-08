Саудовская Аравия и Бразилия приостановили транзит нефтяных танкеров через Ормузский пролив после ракетных ударов Ирана по военным объектам США в Ираке, — сообщает «Уолл-стрит Джорнел». Через Ормузский пролив ежедневно проходит около 20% всех мировых поставок нефти.
2020-01-08T15:31:00+03:00
2020-01-08T15:32:08+03:00
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15:31, 08 января 2020
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