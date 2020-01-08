Власти Ирака заранее сообщили США о том, что Иран нанесет ракетные удары по американским базам, — утверждает телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники. Ранее премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди сообщил, что получил предупреждение от Ирана, правда, без указания целей, по которым будут нанесены удары.

По утверждению иранских СМИ, в результате бомбардировки погибли 80 человек. Президент Трамп заявил после атаки, что все в порядке. Международная коалиция пока не сообщала о погибших среди своих военнослужащих.