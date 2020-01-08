В Узбекистане сегодня стартовал очередной судебный процесс над дочерью экс-президента страны Гульнарой Каримовой

Ранее ее уже осудили за вымогательство и уклонение от уплаты налогов.

Ташкентский городской суд в закрытом режиме приступил к рассмотрению дела Гульнары Каримовой, которую обвиняют в вымогательстве, хищении, заключении сделки вопреки интересам Узбекистана и организации преступного сообщества. По версии следствия, сумма ущерба составила более 170 миллионов долларов, передает «Интерфакс». 47-летняя дочь экс-президента якобы нелегально получила от государства два цементных завода и продала их иностранцам.

Расследование дела Каримовой шло с августа прошлого года и завершилось лишь два дня назад. В 2015 году ее уже осудили за вымогательство и уклонение от уплаты налогов на сумму почти 2 миллиарда долларов. Тогда обвиняемая получила 10 лет лишения свободы, но затем срок сократили до 5 лет домашнего ареста. Уже в 2019 году Каримову снова заключили под стражу под предлогом нарушения условий домашнего ареста.

В конце 2017 года Каримова попала в санкционный список США по «глобальному закону Магнитского». По данным американского Минфина, дочь экс-президента Узбекистана возглавляла синдикат организованной преступности.