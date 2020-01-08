Иран отказывается передавать американскому производителю бортовые самописцы украинского «Боинга», потерпевшего крушение под Тегераном, — сообщает иранское информационное агентство «Мехр». Оно цитирует главу Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде. В какую страну будут переданы самописцы для расшифровки, он не уточнил. Ранее стало известно, что оба «черных ящика» найдены.

«Боинг-737» авиакомпании «Международные авиалинии Украины», летевший из Тегерана в Киев, разбился сегодня рано утром в районе тегеранского аэропорта. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что среди погибших 11 граждан Украины, 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 — Германии и Великобритании.

Незадолго до крушения самолета Иран нанес ракетный удар по американским авиабазам в Ираке. В этой связи возникла версия, что самолет могли случайно сбить иранские ПВО.

Необходимо изучить данные «черных ящиков», прежде чем выдвигать версии крушения, — считает военный обозреватель Александр Гольц.

Необходимо изучить данные черных ящиков, прежде чем выдвигать версии крушения украинского самолета в Иране. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» военный обозреватель, заместитель главного редактора «Ежедневного журнала» Александр Гольц.

По его словам, если даже «теоретически предположить», что украинский самолет действительно мог рухнуть из-за того, что иранские ПВО заблокировали всю электронику самолета, но тогда, отметил А.Гольц, возникает вопрос о причинах возгорания на борту авиалайнера.

«Теоретически можно предположить, что были отключены все системы самолета, но непонятно отчего загорелся самолет. Ведь отключение электронных систем никак не означает начало пожара на борту самолета. В самолете нечему гореть кроме топлива. А причины пожара могут быть самые разные», — отметил он.

А.Гольц подчеркнул, что сейчас нет смысла высказывать какие-либо предположения о версиях крушения самолета, а стоит дождаться данных с черных ящиков. «Надо очень внимательно изучать видео крушения самолета. Мы занимаемся гаданием на кофейной гуще Появится черный ящик, тогда и появится какая-то более или ясная версия», — сказал он.

В среду авиалайнер Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел катастрофу после взлета в аэропорту Тегерана. По информации министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, в результате авиакатастрофы погибли 176 человек, в том числе граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

После катастрофы несколько авиакомпаний объявили об отмене рейсов на Ближний Восток и приостановке полетов над Ираном. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не совершать полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. Это, в частности, коснется «Уральских авиалиний» и S7, — отмечает ТАСС.