Биньямин Нетаньяху: Любой удар по Израилю спровоцирует сокрушительный ответ

Любой удар по Израилю спровоцирует сокрушительный ответ, — предупредил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Так он ответил на угрозы Ирана нанести удары по городу Хайфа на севере страны. Это произойдет в том случае, если Израиль окажет помощь США для атаки на Иран, -предупредил иранский «Корпус стражей исламской революции». Аналогичное предупреждение направлено и другим странам, в частности, Объединенным Арабским Эмиратам.

Израиль по-прежнему находится в состоянии готовности к войне. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» старший научный сотрудник Института по изучению политики и стратегии междисциплинарного центра в Герцлии Ксения Светлова.

«Военные службы находятся в полной боевой готовности со дня ликвидации Сулеймани. С точки зрения Израиля был ликвидирован тот самый человек, который создавал ситуацию на Ближнем Востоке, что угрожало Израилю и его безопасности. А в остальном в Израиле продолжается спокойная жизнь, и никаких эксцессов не наблюдается, никакой паники. Все как обычно», — рассказала она.

Кроме того, К.Светлова отметила, что в Израиле в целях безопасности открыты бомбоубежища, однако сами израильтяне привыкли к такой ситуации в стране.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду Иран нанес в Ираке ракетный удар по меньшей мере по двум используемым Соединенными Штатами военным базам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что оценка нанесенного ущерба продолжается, и пообещал выступить с заявлением в среду.