Иран уведомил Ирак об ударе по американским военным объектам лишь после полуночи 8-го января, однако конкретные цели названы не были, — сообщает агентство «Аль Арабия». В свою очередь, премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди видит угрозу начала опустошительной тотальной войны не только в Ираке, но и на всем Ближнем Востоке.
2020-01-08T14:32:00+03:00
2020-01-08T14:34:16+03:00
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14:32, 08 января 2020
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