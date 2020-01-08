Иран уведомил Ирак об ударе по американским военным объектам лишь после полуночи 8-го января, однако конкретные цели названы не были, — сообщает агентство «Аль Арабия». В свою очередь, премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди видит угрозу начала опустошительной тотальной войны не только в Ираке, но и на всем Ближнем Востоке.