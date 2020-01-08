Украинское посольство в Иране заявило, что причиной катастрофы стали проблемы с двигателем, но сообщение удалили

Украинское посольство в Иране сначала заявило, что причиной катастрофы в Тегеране стали проблемы с двигателем, однако впоследствии это сообщение было удалено с сайта. В новом заявлении отмечается, что причины катастрофы неизвестны, и предыдущие комментарии были неофициальными.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предостерег от спекуляций до завершения расследования. Так он ответил на вопрос журналистов о ракете, которая могла сбить самолет. Гончарук также сообщил, что Украина запретила полеты своих самолетов в воздушном пространстве Ирана, начиная с завтрашнего дня.