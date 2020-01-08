В Иране найдены «черные ящики» разбившегося украинского самолета. Один из них в хорошем состоянии, — сообщило агентство «Фарс» со ссылкой на иранское Управление гражданской авиации. Оно объявило о начале расследования. Свое расследование ведет и Генеральная прокуратура Украины по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта. Ранее иранские власти назвали причиной крушения возгорание двигателя.

На борту было около 180-ти человек. по данным украинского МИДа, большинство погибших – граждане Ирана, 82 человека. Среди жертв 11 украинцев, в том числе пилот, командир воздушного судна и инструктор.

«Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» упал практически сразу после взлета. Иорданские СМИ сообщили, что самолет могли случайно сбить иранские ПВО. Этой ночью Иран нанес ракетный удар по двум военным базам США в Ираке.