Медведев поручил оценить безопасность полетов и туризма в районе Ближнего Востока в связи с последними событиями

Премьер РФ Дмитрий Медведев дал ряд поручений, связанных с обеспечением безопасности полетов и туризма в ближневосточном регионе с учетом происходящих там событий.
2020-01-08T14:12:00+03:00
2020-01-08T14:12:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:12, 08 января 2020
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