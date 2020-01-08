Иран минувшей ночью выпустил ракеты по двум базам в Ираке

Одна – это Эйн аль-Асад на западе страны, а другая располагается в районе города Эрби в иракском Курдистане. Государственное телевидение Ирана утверждает, что убиты не менее 80-ти военнослужащих, в том числе американских солдат, однако Министерства обороны США и Ирака говорят, что никто из их сотрудников не пострадал.

Верховный лидер Ирана аятолла али-Хаменеи подтвердил, что ракетные удары стали ответом на убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. Он назвал случившееся пощечиной для Соединенных Штатов.

В самом Иране обстановка сейчас относительно спокойная, — рассказал в эфире «Эха Москвы» корреспондент ТАСС в Исламской республике Никита Смагин.

Помощники президента США Дональда Трампа начали готовить его обращение к нации, сообщает CNN. Журналисты New York Times из президентского пула со ссылкой на источники, напротив, пишут, что Трамп не будет обращаться к нации сегодня. — Пентагон подтвердил обстрел двух иракских баз, размещающих американских военных, но ущерб, а также возможные жертвы сейчас оцениваются — пока данных о жертвах нет. Ответственность за бомбардировки на себя взял Корпус стражей исламской революции — как возмездие за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Госсекретарь США Майк Помпео, глава Пентагона Марк Эспер и начальник объединенных штабов Марк Майли прибыли на экстренное совещание в Белый Дом.

Сторонник Трампа и член чайной партии США сенатор Рэнд Пол написал в твиттере, что Администрация Трампа должна поставить вопрос о возможной войне с Ираном перед американским народом и его представителями в конгрессе, как того требует конституция сша.

Вице-президент США Майк Пенс провел брифинг по телефону для спикера Палаты Представителей Нэнси Пелоси по поводу атак — новость об ударах Пелоси узнала, находясь на совещании.

Глава комитета по иностранным делам Палаты Представителей Элиот Энгель заявил в эфире CNN, что война, возможно, уже началась.

Пользователи в Твиттере называют иранские бомбежки новым перл-харбором.

В то же время, конгрессмен-республиканец Майкл Вальтц заявил, что если удары Ирана были направлены на инфраструктуру, а не на людей, то это означает, что Иран стремится к деэскалации.

Министр обороны США Марк Эспер настаивает, что Штаты не хотят войны, однако американские военнослужащие переведены в повышенную готовность.

Эспер добавил, что сейчас Пентагон оценивает потери и разрушения.

На фоне взаимных обвинений и угроз эксперты пытаются подсчитать военные потенциалы США и Ирана. Сайт «Дойче велле» опубликовал сводную таблицу, из которой следует, что оборонные расходы США по сравнению с Ираном примерно в 50 раз выше, а численность вооруженных сил, без резерва, почти в три раза. Количество американских боевых самолетов превосходит иранские в 12 раз, и лишь число артиллерийских орудий у Ирана выше, чем у США — в три с половиной раза. Вашингтон готовится к продолжению иранских ракетных ударов по его объектам в государствах-союзниках, для чего привел в состояние повышенной боевой готовности системы ПВО «Пэтриот», а также свои авианосцы в районах, близких к военным базам в Кувейте, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Иордании, пишет сайт Си-эн-эн. Возможные ответные действия Ирана, против ожидавшегося ранее, помимо ракетных и террористических атак в названных странах, скорее всего, обойдутся без кибератак и будут носить более конвенциональный характер, включая использование беспилотников, отмечает Блумберг.

Первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации, «единоросс» Владимир Джабаров опасается, что теперь из-за действий США после убийства Сулеймани пострадает много людей.

Сенатор Джабаров выступает за диалог на площадке Совета безопасности ООН.

Однако эксперт Института Ближнего Востока, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин считает, что ни один из участников этого конфликта не настроен переходить к полномасштабной войне.

Сразу несколько экспертов считают, что дальнейший тон отношений Ирана и США даст выступление американского президента Дональда Трампа, которое ожидается в ближайшие часы.

Всё происходящее отразилось, в том числе, и на фондовых рынках. Сообщается о том, что основные котировки на биржах Азии и США снижались в ходе торгов в среднем на 1-3%. Нефть в то же время дорожает. Марка WTI за последние часы торговалась в районе 65-ти долларов за баррель.