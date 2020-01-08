В Тегеране на фоне ракетного удара Ирана по базам США в Ираке разбился украинский самолет

Погибли, по предварительным данным, не менее 176 человек. Большинство – граждане Ирана и Канады. Россиян на борту не было, сказали в российской дипмиссии в Иране.

Лайнер упал почти сразу после взлета, когда набрал высоту 2400 метров. Воздушное судно Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» было практически новым, подчеркнул президент авиакомпании Евгений Дыхне.

Сразу после трагедии возникло несколько версий ее причин. В том числе связанных с ракетными ударами иранской армии.

Крушение Boeing «Международных авиалиний Украины» под Тегераном произошло на фоне ракетных обстрелов со стороны Ирана американских авиабаз, поэтому многие сразу связали катастрофу с атакой исламской республики. К тому же вскоре после трагедии появилось видео, на котором, предположительно, запечатлено, падение лайнера. На нем видно огненный шлейф самолета, и некоторые зрители полагают, что это подтверждает внешнее воздействие на Boeing. Однако в Тегеране причастность к трагедии отрицают. В Министерстве дорог и городского развития заявили, что если бы Boeing сбила ракета, он бы взорвался в воздухе. Там предположили, что загорелся двигатель. Эту предварительную версию озвучило и посольство Украины в Иране – авария двигателя по техническим причинам. В сообщении диппредставительства также подчеркивалось, что пока версия теракта исключается. Однако позже эту строчку убрали. В обновленном сообщении указывается, что «Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера», «предварительной причины нет». Также появилась версия о том, что трагедия произошла из-за ошибки пилота. При этом руководство «Международных авиалиний Украины» утверждает, что на этом рейсе работала усиленная команда, вероятность ошибки экипажа минимальна. Также озвучивались предположения о том, что военные могли вывести из строя электронику лайнера.

В то же время заслуженный пилот России Юрий Сытник сомневается в том, что причины трагедии носили технический характер. Он уверен, что окончательный ответ даст комиссия.

Сытник обратил внимание, что после падения самолета его крупные части разлетаются на 300-400 метров. Здесь же разброс шире, есть много мелких осколков. Кремль уже выразил соболезнования Украине и Ирану в связи с трагедией.