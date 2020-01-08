СК завершил расследование по делу о нарушениях в колонии строгого режима в Амурской области, где содержится Вячеслав Цеповяз, осужденный по делу банды Цапков. Как сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, в колонии некоторые осужденные, включая Цеповяза, были необоснованно переведены на облегченные условия. Начальник исправительного учреждения Сергей Картавцев и его заместитель Владимир Васильев обвиняются в превышении должностных полномочий. После ряда процессуальных действий дело будет передано в суд.

Около года назад в интернете появились фото Цеповяза, который жарит шашлыки, а также ест крабов и красную икру. В Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что снимки сделаны в 2015-м году.