В Узбекистане начался новый судебный процесс над старшей дочерью бывшего президента Гульнары Каримовой

Слушания проходят в закрытом режиме. Два дня назад Генпрокуратура объявила о завершении расследования в отношении Каримовой. Ее обвиняют в преступлениях, связанных с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов за рубежом, — сообщает «Интерфакс». Отмечается, что Каримова действовала в составе преступного сообщества.
2020-01-08T13:32:00+03:00
2020-01-08T13:34:13+03:00
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13:32, 08 января 2020
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