В Узбекистане начался новый судебный процесс над старшей дочерью бывшего президента Гульнары Каримовой

Слушания проходят в закрытом режиме. Два дня назад Генпрокуратура объявила о завершении расследования в отношении Каримовой. Ее обвиняют в преступлениях, связанных с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов за рубежом, — сообщает «Интерфакс». Отмечается, что Каримова действовала в составе преступного сообщества.