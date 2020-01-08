Министр обороны Амир Хатами: Иран использовал ракеты малой дальности для ударов по американским военным в Ираке

Иран использовал ракеты малой дальности для ударов по американским военным в Ираке, — заявил министр обороны Амир Хатами. В Тегеране рассчитывают, что это будет запоминающимся уроком для Америки, и следующий шаг будет пропорциональным действием США.

Сегодня ночью Иран объявил о пуске 15-ти ракет по двум военным базам США в Ираке. Операция называется «Мученик Сулеймани». Это ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Иранские СМИ утверждают, что в результате обстрела погибли 80 человек. По данным CNN, пострадавших в результате ракетного удара нет.

Сегодня ожидается обращение к нации президента США в связи с ракетным ударом Ирана.

Можно не сомневаться в ответе США на ракетные удары Ирана по американским военным базам в Ираке. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» независимый военный обозреватель и аналитик Павел Фельгенгауэр.

«Американский ответ будет можно не сомневаться. Мы еще не знаем, точно какой, но будет обязательно. И то, что удары (Ирана) были под вечер по американскому времени, и Трамп сказал, что обратится к нации утром, это скорее всего, техническая пауза. Потому что, чтобы тяжелые бомбардировщики невидимки долетели до цели в Иране, необходимо именно это время — часов 15 из Америки с дозаправкой. И когда Трамп будет говорить, в этот момент они уже смогут начать операцию бомбардировки», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду Иран нанес в Ираке ракетный удар по меньшей мере по двум используемым Соединенными Штатами военным базам.