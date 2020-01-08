Правительство Украины решило приостановить полеты украинских авиакомпаний над Ираном до выяснения обстоятельств катастрофы в Тегеране. Президент Украины Владимир Зеленский прервал визит в Оман и срочно возвращается на Украину. Он сообщил, что держит ситуацию на контроле, и попросил воздержаться от выдвижения непроверенных версий. Зеленский также сообщил, что подготовлены спецборты для отправки в Тегеран, чтобы забрать тела погибших.