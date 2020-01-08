Правительство Украины решило приостановить полеты украинских авиакомпаний над Ираном до выяснения обстоятельств катастрофы в Тегеране. Президент Украины Владимир Зеленский прервал визит в Оман и срочно возвращается на Украину. Он сообщил, что держит ситуацию на контроле, и попросил воздержаться от выдвижения непроверенных версий. Зеленский также сообщил, что подготовлены спецборты для отправки в Тегеран, чтобы забрать тела погибших.
2020-01-08T13:32:00+03:00
2020-01-08T13:32:44+03:00
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13:32, 08 января 2020
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