Журналист из Стамбула Камбуроглу: В случае начала открытых боевых действий между Ираном и США может пострадать Турция

В случае начала открытых боевых действий между Ираном и США может пострадать и Турция. Пока правительство не сделало никаких официальных заявлений, однако в скором времени ситуация может проясниться, рассказал «Эху Москвы» журналист из Стамбула Абдуррахман Камбуроглу.

Он также добавил, что в случае начала войны между США и Ираном Турция может серьезно пострадать в экономическом плане.

Президент России Владимир Путин примет сегодня участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» в Турции.