Росавиация рекомендовала российским авиакомпания не летать над Ираном и Ираком

Об этом было объявлено на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и крушения украинского пассажирского самолета.

Свое заявление в Росавиации обосновывает «существующими рисками для безопасности гражданских воздушных судов». Прямо они при этом не называются. В рекомендации речь идет, помимо Ирака и Ирана, также о нежелательности полетов над Персидским и Оманским заливов. Причем в Росавиации просят избегать и транзитных рейсов.

Запрет на полеты над большей частью Ближнего востока для своих самолетов ранее ввело также Федеральное управление США по гражданской авиации. Кроме того, об изменении маршрутов объявили и несколько международных авиакомпаний. Так, например, перевозчик «Сингапур эйрлайнз» сообщил, что выводит свои самолеты из воздушного пространства Ирана. Аналогичное решение приняли «British Airways» и «Kuwait Airways».

В результате крушения украинского пассажирского самолета в Иране погибли более 170 человек.