Украинская авиакомпания отвергает версию ошибки пилотов в качестве причины крушения своего лайнера в Тегеране

Представитель руководства «Международных авиалиний Украины» подчеркнул, что все члены экипажа были опытными пилотами и имели достаточное количество летных часов практики. По последним данным, самолет успел набрать высоту 2400 метров. Здесь вероятность ошибки минимальная, — обратили внимание в администрации авиакомпании. Сам самолет, — заверили там, — был исправен. Ему не исполнилось и 4-х лет, последний техосмотр проводился в понедельник.

Ранее иранская сторона объявила, что, по всей вероятности, причиной крушения могли стать технические неполадки в двигателе. В свою очередь, заслуженный военный летчик России Владимир Попов отметил, что у пилотов есть четкие инструкции на такой случай.

Владимир Попов добавил, что сам по себе «Боинг-737» является одним из самых массовых и надежных пассажирских самолетов. Он также относительно прост в управлении.

Жертвами катастрофы стали не менее 176-ти человек. К этому часу, как заверяют иранские власти, найдены два бортовых самописца лайнера.