Несколько минут назад поступила первая реакция Кремля на трагедию в Тегеране. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования украинскому и иранскому коллегам Владимиру Зеленскому и Хасану Роухани. Граждан России среди погибших на украинском самолете, по данным посольства России и МИД Украины, нет.