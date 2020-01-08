Несколько минут назад поступила первая реакция Кремля на трагедию в Тегеране. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования украинскому и иранскому коллегам Владимиру Зеленскому и Хасану Роухани. Граждан России среди погибших на украинском самолете, по данным посольства России и МИД Украины, нет.
2020-01-08T13:01:00+03:00
2020-01-08T13:01:42+03:00
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13:01, 08 января 2020
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Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…