Клинцевич: Развязывание военного конфликта не поможет США «усмирить» Иран

Развязывание военного конфликта не поможет США «усмирить» Иран. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

«В данной ситуации возникновение военного конфликта с возможностями Соединенных Штатов, значительно большими, не повлияет на эмоциональный ряд людей, живущих в Иране. Перский дух и фанатизм немножко отличаются от арабского, его сложно усмирить только одними военными ударами, и в этом тоже немножко Соединенные Штаты ситуацию недооценивают», — сказал он.

Сенатор добавил, что развязывание военного конфликта будет стоить потерь для обеих сторон.

«К сожалению, американцам нужна победа. Человеческие жизни здесь не в счет, будет много потерь, будет много проблем в экономическом плане, кризис, цены, осложнения, друзья-не друзья, все это будет учитываться, все это смотреться. И, конечно, американцы затеяли очень серьезную игру, которая неизвестно чем закончится»,— сказал он.

В случае обострения военного конфликта на Ближнем Востоке, Россия будет эвакуировать своих граждан с территории. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

«В любом случае, когда есть война на любой территории, на любой территории есть наши люди и, конечно, они подвержены опасности. Рано или поздно нам все равно придется ими заниматься и пытаться каким-то образом их оттуда эвакуировать. Так было, есть, так всегда будет в любой цивилизованной стране», — сказал он.

Сенатор также добавил, что маршруты передвижения российских самолетов в зоне военного конфликта «автоматически» будут изменены для безопасности пассажиров.

«Конечно, менять маршруты передвижения самолетов придется, это будет сделано автоматически теми, кто отвечает за безопасность пассажиров. Раз уже начали в районе летать ракеты и непонятно, по каким причинам уже один самолет упал, это всегда вызывает тревогу, в данном случае, лучше перестраховаться, чем считать, какие потери понесут авиакомпании», — заключил он.