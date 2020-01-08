Найден второй «черный ящик» с разбившегося в Иране самолета

Второй «черный ящик» с разбившегося в Тегеране украинского пассажирского самолета обнаружен, начато расследование, сообщает иранское информагентство FARS со ссылкой на главу управления гражданской авиации Ирана.
2020-01-08T12:33:00+03:00
2020-01-08T12:34:17+03:00
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12:33, 08 января 2020
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