Дым от пожаров в Австралии добрался до Бразилии

Смог зафиксировали в небе над южным штатом Риу-Гранди-ду-Сул. Об этом сообщает местная метеослужба. Специалисты заверили, что дым не создаёт угрозы здоровью населению. Облако находится высоко в атмосфере и не влияет на качество воздуха, которым дышат живые существа. Впрочем, в некоторых районах его присутствие было заметно из-за серого цвета неба.