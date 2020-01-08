Дым от пожаров в Австралии добрался до Бразилии

Смог зафиксировали в небе над южным штатом Риу-Гранди-ду-Сул. Об этом сообщает местная метеослужба. Специалисты заверили, что дым не создаёт угрозы здоровью населению. Облако находится высоко в атмосфере и не влияет на качество воздуха, которым дышат живые существа. Впрочем, в некоторых районах его присутствие было заметно из-за серого цвета неба.
2020-01-08T12:32:00+03:00
2020-01-08T12:33:29+03:00
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12:32, 08 января 2020
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