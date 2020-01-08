Президент России Владимир Путин примет сегодня участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». Российский лидер прибыл в Турцию из Дамаска. Накануне он встречался с президентом Сирии Башаром Асадом и посетил командный пункт российской группировки войск в Сирии.