Президент США Дональд Трамп допустил вывод американских войск из Ирака, но сейчас для этого неподходящее время, сказал глава Белого дома. Он считает, что такой шаг станет худшим, что может случиться с Ираком, поскольку даст Ирану большее влияние в стране. Трамп также добавил, что Штаты не хотят оставаться вечно с арабской республике, приводит его слова телеканал CNN.
2020-01-08T12:31:00+03:00
2020-01-08T12:31:55+03:00
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12:31, 08 января 2020
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