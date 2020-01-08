Президент США Дональд Трамп допустил вывод американских войск из Ирака, но сейчас для этого неподходящее время, сказал глава Белого дома. Он считает, что такой шаг станет худшим, что может случиться с Ираком, поскольку даст Ирану большее влияние в стране. Трамп также добавил, что Штаты не хотят оставаться вечно с арабской республике, приводит его слова телеканал CNN.