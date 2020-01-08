Руководство авиакомпании «Международные авиалинии Украины» исключает ошибку экипажа как причину крушения самолета в Тегеране. Также там настаивают на исправности самого лайнера «Боинг-737-800». Как сказал президент компании Евгений Дыхнев, последнее техобслуживание лайнер прошел два дня назад. он подчеркнул, что экипажи обладают высокой квалификацией.

Жертвами катастрофы стали не менее 176-ти человек. Большинство из них – граждане Ирана и Канады. Иранская сторона ранее объявила, что рассматривает в качестве приоритетной версию технических неполадок.

Президент Украины Владимир Зеленский уже распорядился возбудить уголовное дело по факту катастрофы. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Глава государства прервал свой визит в Оман и возвращается в Киев.