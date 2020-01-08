Мария Шарапова получила персональное приглашение на Открытый Чемпионат Австралии по теннису и сможет выступить на турнире.

Шарапова, которая побеждала в Австралии в 2008 году и выигрывала все турниры Большого шлема в разные годы, сейчас занимает в рейтинге всемирной женской теннисной ассоциации только 147 место. Это не оставляет ей возможности попасть в основную сетку напрямую, минуя квалификацию, что при нынешней формы Марии весьма непростая задача. Понимая это, организаторы предоставили Шараповой уайлд-кард. Возможно, на это решение повлияли 25 тысяч долларов, которые наша теннисистка пожертвовала на ликвидацию последствий пожаров, которые нанесли Австралии колоссальный ущерб. Другой вопрос сможет ли Шарапова извлечь пользу из этого приглашения. Еще до начала сезона она перенесла вирусное заболевание и накануне проиграла на турнире в Брисбене уже в первом круге.

Открытый чемпионат Австралии по теннису начнется 20 января.