Россиян на борту потерпевшего крушение в Иране самолета не было

МИД Украины сообщает, что в катастрофе погибло 176 человек — граждане семи стран.

Большинство пассажиров Boeing «Международных авиалиний Украины» были иранцами – 82 человека, 63 – канадцы, на борту также были граждане Швеции, Афганистана, ФРГ, Великобритании, а также 11 украинцев, среди которых 9 членов экипажа. Такие цифры приводит министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. В Киеве создана комиссия по расследованию причин катастрофы. Власти страны избегают озвучивать предположения. При этом в посольстве Украины подчеркивают, что сейчас версия теракта исключается. Не исключено, что могла произойти авария двигателя по техническим причинам. Однако в компании-перевозчике рассказали, что самолету всего несколько лет – он был выпущен в 2016 году, а последнее техобслуживание прошел в понедельник. В «Международных авиалиниях Украины» подчеркнули, что это был один из лучших лайнеров компании, управляла им надежная команда, вероятность ошибки экипажа минимальная. В настоящий момент перевозчик приостановил выполнение рейсов в Тегеран. Президент Украины Владимир Зеленский поручил возбудить уголовное дело после катастрофы. Будет проведена проверка всего гражданского флота.

Самолет потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана сегодня рано утром. Он направлялся в Киев.