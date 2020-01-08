В Иране назвали успехом атаку на американские военные базы в Ираке

Там также предостерегли США от ответных действий.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи объявил, что минувшей ночью стране удалось отвесить «пощечину» Соединенным Штатам. По его словам, теперь, в нынешних условиях республика не должна отказываться от ядерной программы, поскольку это привело бы к доминированию американцев.

При этом национальный лидер подчеркнул, что ракетная атака на военные базы в Ираке не была эквивалентна убийству генерала Касема Сулеймани на прошлой неделе. Такого же мнения придерживается президент Ирана Хасан Роухани. Он сравнил произошедшее с потерей человеком руки и, продолжая метафору, обещал отрезать американским войскам в регионе ноги.

Начальник штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Хосейн в свою очередь потребовал от США вывести войска с Ближнего востока. Он также добавил, что любые враждебные действия американцев приведут к более сильным и разрушительным ответным мерам.

Этой ночью Корпус стражей исламской революции нанес ракетные удары по двум военным базам США в Ираке. В МИДе Ирана назвали это необходимыми действиями в целях самообороны.

Президент США Дональд Трамп уже объявил, что военные сейчас оценивают последствия ракетных ударов. Он обещал сделать заявление в ближайшее время.