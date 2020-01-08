Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи назвал «пощёчиной Америке» ракетные удары по базам США в Ираке

По его словам, операция была успешной. Духовный лидер страны призвал Вашингтон вывести своих военнослужащих из стран Ближнего Востока. Кроме того, Хаменеи считает, что ночной обстрел является меньшим злом по сравнению с операцией против генерала Касема Сулеймани, которую провели Штаты. Ещё Верховный лидер Ирана дал понять, что не собирается возобновлять с Соединёнными Штатами переговоров по ядерной сделке.
2020-01-08T11:31:00+03:00
2020-01-08T11:32:25+03:00
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11:31, 08 января 2020
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