Разбившийся в Тегеране украинский самолёт был выпущен 3 года назад

Компания «Международные авиалинии Украины» получила его прямо с завода, сказали в руководстве перевозчика. Техническую проверку лайнер прошёл 2 дня назад. Руководители компании заверили, что это воздушное судно считалось одним из лучших, им управляла надёжная команда.

Авиакомпания пока не разместила на своём сайте списки пассажиров. По разным данным, на борту находились от 176 до 180 человек. Большинство из них, по сведениям МИД Украины, это граждане Ирана и Канады. Приоритетной версией катастрофы считаются неполадки в двигателе.