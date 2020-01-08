Граждан России на борту упавшего самолёта не было

Это следует из сведений о пассажирах, которые опубликовал в своём Твиттере министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Помимо канадцев и иранцев на борту летели граждане Германии, Афганистана, Швеции и Великобритании. Украинцев было 11, в том числе, 9 членов экипажа.
2020-01-08T11:30:00+03:00
2020-01-08T11:30:43+03:00
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11:30, 08 января 2020
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