Граждан России на борту упавшего самолёта не было

Это следует из сведений о пассажирах, которые опубликовал в своём Твиттере министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Помимо канадцев и иранцев на борту летели граждане Германии, Афганистана, Швеции и Великобритании. Украинцев было 11, в том числе, 9 членов экипажа.