Соединенные Штаты ограничили полеты авиации на Ближнем востоке

Это вынужденная мера в связи с обострением обстановки в регионе.

Федеральное агентство гражданской авиации полностью запретило американским самолётам заходить в воздушное пространство Ирана, Ирака, а также Оманского и Персидского заливов. Ведомство объяснило это «усилением военной деятельности, и политической напряженности на всем Ближнем Востоке», которое может быть опасно даже для гражданских рейсов.

При этом, полеты в этом регионе ограничивают не только США. О перенаправлении всех своих маршрутов, которые проходили над Ираном, без объяснения причин уже объявили Сингапурские авиалинии, — сообщает региональный телеканал CNA. Агентство «Интерфакс» пишет, что такие же меры сейчас обсуждают на совещаниях в казахских авиакомпаниях Air Astana и SCAT.

Тем не менее, по данным интернет-сервиса слежения за самолетами flightradar24 над Ираном всё еще летают десятки международных рейсов. Полеты не отменили российские компании «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии», а также крупные перевозчики, вроде Турецких и Катарских авиалиний, Fly Emirates, flyDubai и многих других.

Минувшей ночью иранская армия нанесла ряд ракетных ударов по американским военным базам в Ираке. Это была реакция на убийство генерала Касима Сулеймани на прошлой неделе. Он погиб в результате авиаудара ВВС США.