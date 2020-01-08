Иранские военные грозят Соединённым Штатам новыми ударами

Это будут ответные действия в случае американских атак против Исламской республики, сказал начальник генштаба Ирана Мохаммад Хасей Багери. Он потребовал от Вашингтона как можно скорее вывести своих военных из стран Ближнего Востока. Ранее в Тегеране подтвердили, что ночной ракетный обстрел американских баз в Ираке является ответом на убийство генерала Касема Сулеймани, подтвердили в Иране. Об этом сказал представитель Корпуса стражей Исламской революции" Рамазан Шариф.

Стороны расходятся в оценке результатов ракетных ударов. Ирак и США говорят, что никто их военнослужащие не пострадали. В свою очередь, иранское государственное телевидение сообщило о 80 убитых американских военных.