На борту потерпевшего катастрофу самолета в Иране находились граждане семи стран

Борт принадлежал украинской авиакомпании «МАУ», но большинство пассажиров, по предварительным данным, были гражданами Ирана.

Боинг 737 «Международных авиалиний Украины», направлявшийся в Киев, потерпел крушение спустя примерно 12 минут после вылета из аэропорта Тегерана. Точное число людей на борту в Киеве пока не назвали. Сначала сообщалось, что среди пассажиров находились 73 канадца, но эта информация не подтвердилась. Глава иранского управления по чрезвычайным ситуациям рассказал РИА Новости, что большинство пассажиров были иранцами, но не уточнил их число. Между тем, по данным иранского агентства FARS, на борту находились 179 человек, в том числе 147 иранцев, остальные были иностранцами. В свою очередь, интернет-издание Baza опубликовало предварительный список из 11 имен погибших граждан Украины. При этом не уточняется, идет ли речь о членах экипажа или пассажирах. Выживших в результате катастрофы не оказалось.

В катастрофе погибли 11 украинцев: два пассажира и девять членов экипажа. Катастрофа «Боинга» стала крупнейшей за всю историю Украины.