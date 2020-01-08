Совет национальной безопасности и обороны Украины исключает версию теракта в авиакатастрофе в Тегеране

Как сказали в украинском посольстве в Иране, приоритетной является версия о технических неполадках, и в первую очередь – о возгорании двигателя. Однако такие предположения ставит под сомнение технический авиаэксперт Юрий Антипов. В эфире телеканала РБК он заметил, что вероятность аварии на взлёте достаточно высокая.