Совет национальной безопасности и обороны Украины исключает версию теракта в авиакатастрофе в Тегеране

Как сказали в украинском посольстве в Иране, приоритетной является версия о технических неполадках, и в первую очередь – о возгорании двигателя. Однако такие предположения ставит под сомнение технический авиаэксперт Юрий Антипов. В эфире телеканала РБК он заметил, что вероятность аварии на взлёте достаточно высокая.
2020-01-08T11:01:00+03:00
2020-01-08T11:02:01+03:00
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11:01, 08 января 2020
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