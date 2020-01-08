Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» приостановила свои полёты в Тегеран

Пока не уточняется, когда они могут возобновиться. Как рассказали представители перевозчика, упавший в Тегеране лайнер был выпущен в 2016 году. Его получили непосредственно с завода авиаконцерна «Боинг». Последнее техническое он обслуживание он прошёл 6 января.
2020-01-08T11:01:00+03:00
2020-01-08T11:01:28+03:00
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11:01, 08 января 2020
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