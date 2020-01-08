Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» приостановила свои полёты в Тегеран

Пока не уточняется, когда они могут возобновиться. Как рассказали представители перевозчика, упавший в Тегеране лайнер был выпущен в 2016 году. Его получили непосредственно с завода авиаконцерна «Боинг». Последнее техническое он обслуживание он прошёл 6 января.