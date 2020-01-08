Большинство погибших в результате авиакатастрофы в Иране были граждане Ирана и Канады

Кроме того, как стало известно «Эху Москвы», на борту также находились граждане Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана. Пока не удаётся установить точную цифру погибших. По данным иранских властей, это 176 человек, в МВД Украины называют цифру 180.

В Совете национальной безопасности обороны Украины подчёркивают, что версия теракта исключена. Чуть ранее иранская сторона называла возгорание в двигателе возможной причиной падения «Боинга-737» авиакомпании «Международные линии Украины».