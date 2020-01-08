Торги на основных российских биржах также сегодня начались со снижения индексов, передаёт агентство ТАСС. При этом доллар чуть вырос до почти 62 рублей, а евро снизился до 69.
2020-01-08T10:32:00+03:00
2020-01-08T10:32:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:32, 08 января 2020
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