Американские фондовые индексы снизились после атаки Ирана на военные базы США

Также ракетные удары привели к росту нефтяных котировок.

Фьючерсы американских фондовых индексов сегодня резко упали после того, как Иран выпустил ракеты по базам США в Ираке. Показатели биржи Nasdaq снизились примерно на 0,5 процента, а индекс Dow Jones в моменте показывал падение почти на 0,7 процента, но затем смог отыграть часть потерь. Похожая ситуация наблюдается и на азиатских рынках, включая индекс Nikkei, упавший более чем на 1,5 процента. Как ожидается, российский рынок акций сегодня также пойдет вниз вслед за мировыми площадками.

Помимо реакции рынков, последствиями атаки стал рост цен на нефть – они поднялись более чем на процент. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures превысила 69 долларов за баррель. При этом по итогам торгов во вторник фьючерсы падали. Котировки нефти WTI на Нью-Йоркской товарной бирже также подорожали, но немного меньше.

Резкий рост нефтяных котировок также произошел сразу после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января.