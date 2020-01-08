Ряд международных компаний начали менять маршруты полёта своих лайнеров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке

Маршруты не предполагают заход в воздушное пространство Ирана. Такие изменения коснулись, в частности, компаний «Бритиш Эйруэйз, «Сингапур Эйрланз» и других. Американские власти запретили полёты воздушных судов из США не только над Ираном, но и над Ираком и над Персидским и Оманским заливами.