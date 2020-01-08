Ряд международных компаний начали менять маршруты полёта своих лайнеров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке

Маршруты не предполагают заход в воздушное пространство Ирана. Такие изменения коснулись, в частности, компаний «Бритиш Эйруэйз, «Сингапур Эйрланз» и других. Американские власти запретили полёты воздушных судов из США не только над Ираном, но и над Ираком и над Персидским и Оманским заливами.
2020-01-08T10:30:00+03:00
2020-01-08T10:31:00+03:00
https://echo.msk.ru/news/2567475-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:30, 08 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…