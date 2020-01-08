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10:05, 08 января 2020

Самолет «Международных авиалиний Украины» разбился в Иране

Boeing 737, направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени имама Хомеини. Связь с самолетом пропала спустя две минуты. Иранские ведомства утверждают, что на борту было 176 человек, а в совете национальной безопасности и обороны Украины говорят о 177-ми. По словам главы организации медпомощи «Красный полумесяц» в Иране Мортеза Салими, нет никаких шансов того, что кто-либо из этих людей выжил.

Иранское агентство IRNA пишет, что крушение произошло из-за возгорания двигателя. Глава управления по Чрезвычайным Ситуациям в свою очередь отметил, что причина аварии сугубо техническая.

Спасателям уже удалось найти бортовой самописец. Сообщений о его расшифровке пока не поступало.

Тем временем из-за этой катастрофы президент Украины прервал свою поездку в Оман и возвращается в Киев.



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