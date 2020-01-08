ГосТВ Ирана говорит о нескольких десятках погибших военных США, а в Вашингтоне настаивают, что никто не пострадал

Противоречивые данные приходят о жертвах обстрела баз США в Ираке со стороны Ирана. Государственное телевидение Исламской республики говорит о нескольких десятках погибших американских военных, в то время как Вашингтоне настаивают, что никто не пострадал.

Иранский международный телеканал Press TV утверждает, что жертвами ракетного обстрела американских баз стали 80 человек. При этом откуда у него эти данные, не уточняется. Власти Ирана пока информацию о погибших военнослужащих американской авиабазы также не сообщали. Телеканал «Скай Ньюз-Арабия», в свою очередь, утверждает, что в результате иранского авиаудара погиб один иракский офицер и еще несколько военнослужащих были ранены. При этом в самом Багдаде эти сведения отрицают. Источник CNN, в свою очередь, рассказал, что выпущенные иранскими военными ракеты попали по той части одной из авиабаз США в Ираке, где американских военнослужащих не было. В Пентагоне ранее сообщили, что ракетами были обстреляны аэропорт Эрбиль и база Айн аль-Асад. Официальный представитель военного ведомства при этом подчеркнул, что было выпущено не менее 10 снарядов. Президент США Дональд Трамп же пока отреагировал сдержанно, лишь назвав ситуацию «нормальной» и пообещав в ближайшее время выступить с заявлением по поводу случившегося.

В Иране авиаудар по американским военным базам в Ираке называют «пропорциональным ответом» на убийство командующего элитным отрядом Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.